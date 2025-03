878 miliardów dolarów: tyle wynosi wkład przemysłu piwowarskiego do globalnego PKB.

Justin Kissinger, prezes i dyrektor generalny World Brewing Alliance, zleceniodawcy Raportu, mówi: „Branża piwowarska ma ogromny, pozytywny wpływ na gospodarkę światową, wspierając solidny łańcuch wartości, obejmujący rolników, dystrybutorów, handel i gastronomię. To, co czyni piwo wyjątkowym, to głębokie zakorzenienie w krajowych rynkach, przynoszące korzyści lokalnym gospodarkom i społecznościom. Ten raport pokazuje, że piwo nie tylko jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, ale także jedną z najcenniejszych branż gospodarki.”

Raport „Beer’s Global Economics Footprint”, przygotowany przez Oxford Economics, jest największym badaniem wpływu gospodarczego przemysłu piwowarskiego. Przedstawia dane ze 185 krajów, w tym

z Polski. Raport podkreśla znaczenie sektora piwnego jako istotnego elementu globalnej gospodarki, wspierającego miliony miejsc pracy i generującego miliardy dolarów w dochodach podatkowych.

Wpływ przemysłu piwowarskiego na globalną gospodarkę – wkład do światowego PKB

Każdy 1 milion dolarów wygenerowany przez przemysł piwowarski uruchamia dodatkowe 8 milionów dolarów PKB w gospodarce. Ten wpływ obejmuje wydatki ponoszone przez browary i ich otoczenie gospodarcze, w tym zakup surowców czy opakowań, jak również dalszą aktywność gospodarczą, stymulowaną m.in. przez wynagrodzenia pracowników czy inwestycje.

Co ciekawe, tylko 14% globalnych wydatków sektora piwowarskiego trafia poza kraj, w którym piwo jest warzone. Ten odsetek jest nawet niższy w krajach takich jak Japonia, Niemcy czy Brazylia. W Polsce 86% wydatków piwowarów to zakupy u lokalnych dostawców, czyli dokładnie tyle, ile wynosi średnia światowa.

„Piwo jest lokalne na każdym etapie życia produktu. Ogromna większość dochodów z piwa pozostaje

w kraju jego pochodzenia. Piwo jest też produkowane z lokalnych składników i w lokalnych stylach, a jego picie jest częścią zwyczajów i tradycji na całym świecie. To lokalny biznes o globalnym zasięgu i znaczeniu”. – podkreśla Justin Kissinger.

Jest to szczególnie widoczne w krajach rozwijających się, gdzie wkład przemysłu piwowarskiego do PKB wynosi 1,5% i jest średnio dwukrotnie wyższy niż w państwach o wysokich dochodach[i].

Wpływ branży piwowarskiej na globalny rynek pracy i rolnictwo

Według raportu „Beer’s Global Economics Footprint”, bezpośrednie zatrudnienie w browarach na świecie wynosi 620 tysięcy osób, czyli prawie tyle, co liczba mieszkańców Łodzi. To stanowiska o bardzo wysokiej wydajności pracy – ok. pięć razy wyższej niż światowa średnia. Jest to efektem inwestycji w rozwój procesu produkcji, który w wielu krajach jest bardzo nowoczesny. Polska jest tego doskonałym przykładem.

Warzenie piwa tworzy miejsca pracy w branżach powiązanych z browarnictwem, takich jak: rolnictwo, handel, przetwórstwo spożywcze czy gastronomia. Całkowita liczba miejsc pracy związanych z branżą piwną w 2023 r. wyniosła 33 miliony, co oznacza jedno na sto miejsc pracy na świecie i trzykrotność zatrudnienia w Polsce w tamtym czasie[ii].

Największy wpływ piwowarstwa na zatrudnienie obserwujemy w rolnictwie (6,4 miliona). Piwowarzy wydali u dostawców rolnych 10,6 miliarda dolarów na zakup surowców do produkcji piwa, czyli chmielu (120 tysięcy ton) czy jęczmienia (57 milionów ton). „Piwo jest przede wszystkim produktem rolniczym i pozostaje blisko swoich rolniczych korzeni”. – podkreśla Kissinger.

Wkład sektora piwowarskiego do globalnego budżetu

Przemysł browarniczy i jego otoczenie mają duże znaczenie dla finansów publicznych. Raport WBA szacuje, że wpływy, wygenerowane przez browary i ich łańcuch wartości, do budżetów państw w 2023 r. osiągnęły poziom 376 miliardów dolarów. Około 43% tej kwoty, czyli 163 miliardy dolarów, stanowiły VAT i akcyza.

„Polska jest jednym z czołowych producentów piwa w Europie i pozostaje jedną z największych branż

w sektorze FMCG. Raport Oxford Economics szacuje wartość dodaną generowaną przez nasze browary na poziomie 6 miliardów dolarów, a całkowite zatrudnienie powstałe dzięki warzeniu piwa na 120 tys. miejsc pracy”. – podkreśla Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. – „Działalność browarów wpływa bezpośrednio na sektor rolniczy, logistyczny, handel czy gastronomię. Kurczenie się rynku, jakie obserwujemy w Polsce od kilku lat, przekłada się negatywnie również na jego otoczenie gospodarcze, więc jakiekolwiek działania ograniczające funkcjonowanie branży mają też swoje konsekwencje w innych sektorach”. – dodaje Morzycki.

Raport „Beer’s Global Economics Footprint”

Raport wpływu gospodarczego przemysłu piwowarskiego na świecie został przygotowany przez Oxford Economics, jedną z najbardziej znaczących, niezależnych firm doradztwa ekonomicznego. Powstał

na zlecenie World Brewing Alliance (WBA), stowarzyszenia, które reprezentuje branżę piwowarską na arenie międzynarodowej. Jego misją jest wspieranie polityk krajowych w celu realizacji celów związanych

ze zdrowiem publicznym, wzmacnianiem gospodarki i wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości. Szczegółowe dane z raportu, z podziałem na kraje oraz sektory, można pozyskać na stronie internetowej https://globalbeer.oxfordeconomics.com

[i] Kraje o wysokich dochodach według podziału Banku Światowego. W roku 2025 gospodarki o wysokich dochodach definiuje się jako te, gdzie dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi więcej niż $14,005, obliczony przy użyciu metody World Bank Atlas: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

[ii] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2023-r-dane-ostateczne,17,8.html

Zdjęcia: Archiwum World Brewing Alliance